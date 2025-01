Amsterdam UMC en hoger onderwijs in de problemen door aanval op netwerk

Bij een DDoS-aanval wordt een systeem overspoeld met zodanig veel dataverkeer, dat het bezwijkt onder de druk en onbereikbaar wordt.

Bij het Amsterdam UMC hebben sommige medewerkers last van langzamer internet, meldt het ANP. De aanval heeft volgens een woordvoerster van het ziekenhuis geen invloed op het patiëntensysteem. Andere ziekenhuizen in de provincie, zoals het Spaarne Gasthuis in Haarlem en het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar, geven aan geen last te hebben.

Digitale toetsen zijn uitgesteld

"Het netwerk is traag en valt soms volledig uit", aldus een woordvoerder van Hogeschool Inholland, die locaties heeft in Amsterdam, Alkmaar en Haarlem. Volgens de woordvoerder begonnen de problemen gisterochtend en zijn deze nog steeds niet opgelost.

Ondanks dat het momenteel toetsperiode is, leidt de aanval vooralsnog niet tot grote problemen. "Sommige digitale toetsen worden nu uitgeprint", legt de woordvoerder uit. "En een aantal digitale toetsen zijn uitgesteld, omdat die niet op papier kunnen worden afgenomen."

Ook de Universiteit van Amsterdam (UvA) ondervindt hinder van de aanval. "Het internet werkt traag en printers hebben meer tijd nodig", meldt een woordvoerder. Hij benadrukt echter dat de DDoS-aanval tot nu toe geen invloed heeft op het onderwijs. De Vrije Universiteit (VU) ervaart dezelfde problemen, bevestigt een woordvoerder. Bij de UvA en VU is er momenteel geen toetsperiode.

Wat zit erachter?

SURF was woensdag en donderdag ook al doelwit van een DDoS-aanval. Wie er achter de aanvallen zitten of wat het motief is, is nog niet duidelijk. Ook niet of er een verband is tussen de digitale aanvallen.