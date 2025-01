Stakingen apotheken Amsterdam gaan voorlopig niet door

De voor volgende week aangekondigde regionale stakingsacties in de apotheken gaan voorlopig niet door. Dat melden de vakbonden FNV en CNV vandaag. Oorspronkelijk zouden hierdoor apotheken in Amsterdam volgende week donderdag hun deuren sluiten, maar de bonden doen een handreiking nu verkenner Martin van Rijn is aangesteld om een oplossing te zoeken in het langlopende cao-conflict.