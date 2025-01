Weer ruim dertig vluchten van en naar Schiphol geschrapt vanwege mist

Omdat het weerbeeld niet zou veranderen, haalde KLM op woensdag ook voor donderdag alvast twintig retourvluchten uit het schema. Vandaag komen daar dus nog zestien retourvluchten bij. Onder meer vluchten naar Geneve (Zwitserland), Stüttgart, Düsseldorf, Munchen (Duitsland) en Budapest (Hongarije) en terug zijn geannuleerd.

De maatschappij adviseert reizigers de vluchtinformatie goed in de gaten te houden. "We boeken iedereen voor zover mogelijk om", aldus een KLM-woordvoerder. Of het risico bestaat dat het aantal geschrapte vluchten vandaag nog verder oploopt? "De prognose is dat het hierbij blijft, maar niets zo veranderlijk als het weer."

Veiligheidsmaatregelen bij mist

Op de website legt Schiphol uit welke veiligheidsmaatregelen het bij mist of laaghangende bewolking neemt, en waarom de capaciteit van de luchthaven dan kleiner is.

Om te voorkomen dat vliegtuigen elkaar moeten kruisen, wordt het baangebruik beperkt. Tijdens periodes waarin veel vluchten binnenkomen, worden alleen banen gebruikt die parallel aan elkaar liggen. De Polderbaan en de Zwanenburgbaan bijvoorbeeld, of de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan.

Tijdens het spitsuur voor vertrekkende vluchten worden juist banen ingezet waarop de toestellen in tegengestelde richting kunnen opstijgen. Bij slecht zicht wordt vaak de Buitenveldertbaan geopend, schrijft Schiphol. Bekijk hier welke banen op dit moment geopend zijn.

Behalve de beperking van het baangebruik wordt er bij mist ook een grotere afstand tussen vliegtuigen aangehouden. Verder kan het zijn dat werk op de grond wordt afgeschaald of stilgelegd en begeleiden luchtverkeersleiders piloten actief bij het taxiën naar de gate.