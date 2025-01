Voorlopig nog grijs en koud, dit weekend kans op opklaringen

De week eindigt opnieuw grijs, en ook vanmiddag is er kans op 'hardnekkige' mist, vertelt weerman Jan Visser. Op opklaringen hoeven we in de regio vandaag niet meer te rekenen.

Met een temperatuur van hooguit 2 graden wordt het ook behoorlijk fris. Er staat weinig wind, deze waait 'zwak en veranderlijk'. Alleen aan de kust kan de wind matig uit het zuiden tot zuidwesten waaien.

Opklaringen

Morgenochtend is er net als vandaag kans op mist, ook kan er wat motregen vallen. Vroeg in de ochtend liggen de temperaturen rond het vriespunt, in de middag wordt het 2 tot 3 graden. De wind waait zwak tot matig uit het oosten.

Hoewel het alweer een frisse dag wordt, wordt de lucht wel 'wat droger', aldus Visser. Aan het einde van de ochtend verschijnen daarom de eerste opklaringen in het zuidoosten, die breiden zich 's middags uit.

Dat betekent dat er eindelijk een einde aan de mist in onze regio komt. "De mist trekt op, maar of we helemaal toekomen aan zon, da's nog een dingetje", vertelt de weerman.

Warmere en natte vooruitzichten

Zondag wordt het 'ietsjes droger'. De zon kan iets meer gaan schijnen en er is grotere kans op lichte vorst. Maar: echt veel kouder wordt het niet.

Volgens Visser 'sukkelen we de eerste helft van de week door'. Dat grijze, redelijk droge weer is vanaf dinsdag verleden tijd: dan wordt het zachter en neemt de kans op regen toe.