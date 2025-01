Oud-prof Kees Kist brengt senioren in Alkmaar in beweging met wandelvoetbal

De 72-jarige oud-international was te gast bij Kolping Boys in de Alkmaarse wijk Oudorp tijdens 'De Derde Helft', een wekelijkse ontmoetingsmiddag voor ouderen uit de regio. Sinds vijf jaar opent de club haar kantine voor activiteiten zoals jeu de boules, klaverjassen, biljarten en historische wandeltochten voor 55-plussers om vitaal te blijven.

Gezelligheid

Maar ook het voetbalveld blijft niet ongebruikt: er wordt 'Walking Football' gespeeld. De komst van Kees Kist bracht het wandelvoetbal nog eens extra onder de aandacht. "Het is de bedoeling om de mensen achter de geraniums weg te halen en het veld weer op te krijgen. Of in ieder geval naar de kantine toe, waar een stukje gezelligheid ontstaat", vertelt Kist aan mediapartner Streekstad Centraal.

De Derde Helft is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. Kijk hier waar in sportkantines in jouw buurt activiteiten zijn.