Bijzondere prijs voor Texelse Tessa, die op jonge leeftijd mantelzorger werd

"Ik ben heel blij met de steun die ik heb gehad", vertelde Tessa geëmotioneerd nadat ze de prijs in ontvangst had genomen. "Het is echt niet normaal dat je in een situatie komt waarin je zomaar voor iemand moet zorgen. En dat het ook van je verwacht wordt."

Haar moeder Miriam gaf aan dat het verhaal bijzonder is. "Op deze manier zijn we erachter gekomen dat voor veel jonge kinderen die in deze situatie belanden niet veel steun is. Ik vind het ook heel moeilijk om hier te staan, maar we hopen dat we voor veel jongeren een pad gelegd hebben die in dezelfde situatie zitten en ook voor hen iets kunnen betekenen. Ik ben ook heel trots op mijn dochter. "