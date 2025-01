Overleden persoon uit het water gehaald in Den Helder

De eerste meldingen van de persoon te water kwamen rond 21.45 uur binnen bij de meldkamer. Daarop trokken hulpdiensten, waaronder een traumaheli, naar de Havenweg. Twee duikteams van de brandweer gingen het water in en haalden ongeveer een uur later het lichaam van de persoon uit het water.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, laat een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee (KMar) weten. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De KMar doet onderzoek naar het voorval, omdat het vlak bij het marineterrein is gebeurd.