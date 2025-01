Voormalig UvA-voorzitter Geert ten Dam krijgt Frans Banninck Cocqpenning

Volgens de jury van de prijs krijgt ze deze onderscheiding, vanwege "haar jarenlange inzet voor de universiteit en onze stad".

UvA-demonstraties

Ten Dam was afgelopen jaar veel in het nieuws rondom de demonstraties en rellen bij de UvA. Zo ging het UvA-bestuur toch met actievoerders die gezichtsbedekkende kleding om hadden om de tafel. Later besloot Ten Dam dat niet meer te doen.

Appverkeer dat AT5 had opgevraagd, liet destijds tevens zien dat burgemeester Halsema niet tevreden en soms zelfs boos was over de manier waarop de leiding van de UvA tijdens de bezettingen door pro-Palestijnse demonstranten met haar communiceerde. Halsema vond dat de UvA te lang niets van zich had laten horen.

André van Duin, Herman van Veen, Liesbeth List

De onderscheiding die Ten Dam nu krijgt, is vernoemd naar Frans Banninck Cocq, oud-burgemeester van Amsterdam en wordt uitgereikt aan Amsterdammers die zich ten minste tien jaar ingezet hebben in de stad op cultureel, maatschappelijk of economisch gebied.

Oud-winnaars zijn onder meer Felix Rottenberg, Paul Haenen, Henk Schiffmacher, Liesbeth List, André van Duin en Herman van Veen.