In dichte mist is het zicht minder dan 200 meter. Dat kan verkeer hinderen, waarschuwt het KNMI. Ook vrijdagochtend is het vrijwel in het hele land grijs met mist, die plaatselijk problemen voor het verkeer kan opleveren.

Het vliegverkeer op Schiphol had vandaag ook al last van de mist. Er werden uit voorzorg veertig vluchten geschrapt vanaf Schiphol.