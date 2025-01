Amsterdammers tussen hoop en vrees over staakt-het-vuren: "Het bloeden moet stoppen"

Na maanden van onderhandelingen lag er woensdagavond een akkoord voor een staakt-het-vuren in de Gazastrook. Journalist Taghreed Elkhodary, geboren en getogen in Gaza, is blij met dit nieuws: ''Alles wat we willen, is dat het bloedvergieten stopt. Vijftien maanden hebben we geen tijd gehad om te herstellen, te reflecteren, te rouwen om geliefden. Nu kunnen we daar misschien aan beginnen.'' Ook student Nati Banet, geboren in Tel Aviv, reageert blij: ''Ik zag het en ik dacht: wow dit is geweldig! Eindelijk. Dit is geschiedenis.''

Veel onzekerheid

Toch is er ook veel onzekerheid bij de Palestijnse- en Israëlische Amsterdammer. ''Ze blijven bombarderen tot de laatste seconde voor het staakt-het-vuren. Vannacht zijn er zoveel Palestijnen vermoord.'' zegt Elkhodary. Ook Banet zegt naast blijdschap, ook onzeker te zijn over wat er komen gaat: ''Het is niet zo simpel dat het opeens klaar is en dat er een einde is aan de oorlog door. Aan beide kanten is er veel verdriet en boosheid. En dat is niet opeens weg als dit lukt''.

Hoop

Hoewel het staakt-het-vuren voor beiden dus als een stap vooruit voelt, weten ze ook dat de weg naar vrede nog lang duurt. Er is bezorgdheid over de politieke situatie en de mogelijkheid van toekomstige escalaties. Toch blijven de twee Amsterdammers hoop houden: ''Ik vrees voor wat komen gaat, maar ik ben ook erg optimistisch. Mensen hebben de wil om terug te keren en Gaza weer op te bouwen. En dit is waar we onze energie in willen investeren. En de plek vanaf nul herbouwen en er weer (nieuw) leven in blazen. We hopen dat dit het begin van vrede is.''