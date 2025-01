Zorgen in Hoofddorp over wervingspraktijken River Church: jongeren gelokt met prijzen

Een gloednieuwe iPhone, tickets naar attractiepark Walibi of cadeaubonnen van de Douglas. Dat konden mensen tussen de 13 en 19 jaar oud volgens een flyer winnen als ze op 21 december naar Diamantlaan 3 in Hoofddorp zouden komen. Van wie de flyer kwam was niet duidelijk.

Op die datum werd op dat adres, het kerkgebouw en kantoor van de River Church, een jongerendag georganiseerd, is te lezen op hun Instagrampagina. Daar zouden onder andere twee kinderen zijn gedoopt. Vijftien kinderen 'gaven hun leven aan Jezus'. Of deze kinderen al naar de kerk kwamen, of dat er ook jongeren van buiten de geloofsgemeenschap bij waren, is niet duidelijk.

'Homogenezing en duivelsuitdrijving'

NH berichtte eind vorige week al over de River Church. Het uit Amerika overgewaaide kerkgenootschap werft in hoog tempo nieuwe leden, zou duivels uit kunnen drijven en medische wonderen verrichten. Ook ving een verslaggever van NH meerdere signalen op dat volgelingen van de kerk van hun homoseksualiteit 'genezen' zouden worden.

Ouders in de naastgelegen woonwijk Graan voor Visch maken zich zorgen over de toenaderingspoging van de kerk. Een van hen deed anoniem haar verhaal bij NH. "Mijn 15-jarige dochter kwam met die flyer in haar handen teruglopen van de brievenbus en vroeg zich af wat het was. Toen we het adres hadden opgezocht wisten we natuurlijk meteen hoe laat het was."

Of de flyer behalve in Graan voor Visch ook in andere Hoofddorpse buurten is verspreid, is niet bekend.

