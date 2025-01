Kans op stroomuitval: elektriciteitsnet Haarlemse binnenstad op de schop

"Het is een grote klus, die hoognodig is", kondigt de woordvoerder van Liander aan. Het elektriciteitsnet in de binnenstad is namelijk nog ingericht volgens een standaard die stamt uit begin vorige eeuw, toen een draaistroomringnet rond Haarlem werd aangelegd. Daar werd een capaciteit van 6.000 volt voor vastgesteld. Vanaf de Lichtfabriek aan het Spaarne werd de elektriciteit via het netwerk over de stad verspreid.

Naar een capaciteit van 10.000 volt of hoger

Een grotere capaciteit werd destijds niet nodig geacht. Meer volt was toen vooral noodzakelijk om grotere afstanden te overbruggen. Maar in het toen ook al dichtbevolkte Haarlem waren de afstanden relatief kort en voldeed 6.000 volt prima. Tot de 21e eeuw. Terwijl bijna het volledige middenspanningsnet in Nederland 10.000 volt of hoger is, is de capaciteit in hartje Haarlem nog steeds hetzelfde als 100 jaar geleden.

Nu gaat dan ook de binnenstad eindelijk over op 10.000 volt. Daarvoor zijn de kabels al vernieuwd. Nu moeten alleen de elektriciteitshuisjes en een elektriciteitsstation worden aangepast. De vernieuwing van de huisjes, die de stroomtoevoer naar de huizen en winkels verzorgen, start eind deze maand. Dit betreft alleen inhoud van de elektriciteitshuisjes die moet worden vervangen. Vanbuiten verandert er vooralsnog niks.

Tekst loopt door onder de foto.