Komt er een nieuw kouderecord aan in de Noord-Hollandse duinen?

Bepakt en bezakt met allerhande apparatuur loopt vrieskoujager Pieter Bliek (51) naar een duinpan in Bergen om een nieuw meetstation te plaatsen. "Ik ga onder meer het temperatuurverloop, de windsnelheid, luchtvochtigheid en stralingsbalans registreren", vertelt hij enthousiast. "En een lage temperatuur lukt het best met helder en windstil weer."

Record niet het doel

Pieter is gefascineerd door het afwijkende klimaat in de duinen, waar het flink kan vriezen én zeer heet kan worden. "Met al deze apparatuur meten we uiteindelijk de energiebalans in een duinpan. Temperatuurrecords zijn niet ons doel, die zijn natuurlijk leuk, maar zijn bijvangst", lacht hij.

Het hele jaar door wordt er in de duinen gemeten. Of hij de kouderecords gaat breken, is niet te garanderen. Die staan voorlopig op min 21 graden in de winter van 2021 in een duinpan in Wimmenum, en in de zomer van 2022 werd het min 0,46 graden in Camperduin.

"De meting toen op de vroege ochtend van 7 augustus in Camperduin is echt uniek, want het had nog nooit gevroren in Nederland tussen 20 juni en 20 augustus. Het was dan wel geen officiële meting, maar wij hadden wel het kouderecord voor de zomer gemeten."

Extreme temperatuurverschillen

'Meten is weten' luidt het gezegde, maar wat heb je aan alle informatie die hij verzamelt? "Alle gegevens gieten we in een rekenmodel en uiteindelijk moet dat er toe leiden dat we het temperatuurverloop in zo'n pannetje kunnen voorspellen. Dat voorspellen is heel interessant voor de wetenschap."