Familiebedrijf van goudsmid Marius Gort stopt na 108 jaar: "Kan geen goede vakmensen vinden"

Marius hoeft al het werk niet alleen te doen. "Ik heb nog drie fantastische dames hier in de zaak. Maar dat zijn allemaal parttimers." Ook Marius zelf werkt parttime als goudsmid. Hij heeft nog een baan in de zorg. Drie dagen in de week werkt hij als coördinator in een hospice en dat wil hij ook blijven doen. Alles bij elkaar betekent het wel dat er in de juwelierszaak te weinig handen zijn. "Ik kom gewoon mensen tekort."

Marius heeft lang gezocht naar geschikte vakmensen. "Ik kom minimaal één maar eigenlijk twee goudsmeden tekort. Er zijn te weinig mensen die dit werk doen. Ik kan ze niet krijgen. Dus ik heb een tijdje geleden besloten om de stekker er maar uit te trekken."

Familiebedrijf

En daarmee trekt Marius de stekker uit een familiebedrijf dat al 108 jaar bestaat. "Mijn grootvader is begonnen in Alblasserdam, een dorp in de Alblasserwaard. Hij had een winkeltje met sieraden, horloges en ook brillen. Op gegeven moment heeft mijn vader de sieraden en horloges overgenomen en mijn oom is met de optiek verdergegaan. En ik ben dus 36 jaar geleden hier in Amsterdam begonnen. Mijn vader heeft hier in de zaak tot zijn 91ste nog meegewerkt."