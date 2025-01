Brandweer Halfweg zoekt vrijwilligers: 'Rotgevoel als we niet kunnen uitrukken'

“Er is niets frustrerender [...] dat je als brandweer moet zeggen: we kunnen de weg niet op, want wij zijn met te weinig mensen”, vertelt bevelvoerder Mark Hinderks. Hij voegt toe: “Elke keer dat wij niet de weg op gaan houden wij daar echt een rotgevoel aan over.”

Het korps werft geregeld nieuwe vrijwilligers, die eerst een opleiding van twee jaar moeten afronden voordat ze volledig inzetbaar zijn. Toch nemen er ook meer mensen afscheid, en dat is niet per se de oude garde.

Maximaal vijf minuten reistijd naar kazerne

"Veel jonge mensen die door de brandweer zijn opgeleid, vertrekken uit de regio omdat zij geen betaalbare woning in de buurt kunnen vinden", vertelt Kooman. Inderdaad, wie brandweervrijwilliger in Halfweg-Zwanenburg wil worden, moet wel op maximaal vijf minuten reistijd van de kazerne wonen.

Ook de gemeente erkent de risico's van het oplopende vrijwilligerstekort, en springt daarom bij. Alle inwoners van Halfweg en Zwanenburg van boven de 18 ontvangen daarom binnenkort een brief met het verzoek om na te denken of een vrijwilligersfunctie bij de brandweer bij hen past.

Informatieavond

Zo'n brief werd vorig jaar ook al in Zandvoort verspreid, en leverde daar toen vier nieuwe aanmeldingen op. De brandweer hoopt dat die methode ook werkt in Halfweg en Zwanenburg. Wie meer wil weten, is op woensdag 30 januari welkom op de kazerne aan de Beatrixstraat 2 in Halfweg. Die informatieavond begint om 19.00 uur.