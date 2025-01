Cel, enkelband en meldplicht bij reclassering geëist tegen man die zeven vrouwen aanrandde

De man bekende alle aanrandingen, die hij pleegde tussen mei 2022 en juni 2024. In de rechtszaal had Angelo A. geen uitgebreide verklaring voor zijn daden. Op vragen van de rechter waarom hij het dan toch meerdere keren deed, kwam maar moeizaam een antwoord. Verder dan dat het hem een fijn gevoel gaf, kwam A. niet.

Persoonlijke omstandigheden

Volgens deskundigen is de verdachte licht verstandelijk beperkt, functioneert hij op het niveau van een basisschoolkind en op sociaal niveau wordt zijn leeftijd tussen de 1 en 3 jaar geschat. De rechtbank en de officier van justitie houden tijdens de behandeling van de zaak rekening met deze persoonlijke omstandigheden.

Onveilig in OV

A. ging voornamelijk in metro 52 in de fout, maar sloeg ook eenmaal toe in tram 14 en in een andere metro. Verschillende slachtoffers hebben verklaard zich na de aanranding niet meer veilig te voelen in het openbaar vervoer. "Het slachtoffer had moeite met het weer gebruik maken van het ov en als ze toch ging, voelde zij zich de hele rit niet op haar gemak en ging altijd met haar rug tegen een wand staan, zodat niemand achter haar kon staan", zegt de rechter op basis van een slachtofferverklaring.