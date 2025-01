Nog maar een stompje over van watertoren Zandvoort, herbouw gepland voor 2026

Het antwoord dat de watertoren na de sloop in dezelfde vorm terugkeert, stelt ze gerust. In de loop van 2026 moet het gebouw er weer in vol ornaat staan. De sloop is noodzakelijk, om de bouw van luxe appartementen in de watertoren mogelijk te maken.

Zon

Een man die in de buurt woont, probeert de voordelen te zien van het gekortwiekte gebouw. "Normaal misten we 's zomers altijd twintig minuten de zon op ons terras. Die hield de watertoren tegen. Nu de toren is gesloopt, hebben we daar komende zomer geen last meer van."

Toch kan hij niet wachter tot de watertoren is herbouwd. "Ik vind het heel erg dat-ie er niet is, want Zandvoort zonder watertoren, dat kan toch eigenlijk niet?"