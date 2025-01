Ervaren Vurnon Anita sluit aan bij FC Volendam, nog niet inzetbaar tegen Vitesse

"Na een succesvol buitenlands avontuur in Saudi-Arabië, waar ik met Al Orobah promoveerde naar de hoogste divisie, heb ik besloten om mijn laatste jaren in Nederland te spelen. Zo kan ik dicht bij mijn gezin zijn. Ik hoop met mijn ervaring een toegevoegde waarde te kunnen zijn. Ook wil ik mijn ervaring overbrengen op de talentvolle selectie van FC Volendam", laat Anita via de website van FC Volendam weten.

Voor technisch directeur Patrick Busby is het een weerzien met Anita. "Het is een compliment voor de club dat een speler van zijn statuur voor FC Volendam kiest. Leuke bijkomstigheid is dat onze paden elkaar na ruim 25 jaar weer kruisen. Vurnon begon in de E-pupillen van Ajax toen ik daar actief was als jeugdscout."

FC Volendam speelt morgenavond om 20.00 uur tegen Vitesse. Die wedstrijd is live te volgen op NH Radio en via ons liveblog.