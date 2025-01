Ervaren Vurnon Anita sluit aan bij FC Volendam

Anita trainde de afgelopen tijd al mee bij de ploeg van trainer Rick Kruys. De middenvelder heeft een brok aan ervaring en speelde maar liefst 231 duels in de eredivisie. Hij begon met voetballen bij VV Maarssen en speelde daarna in de jeugd van Ajax. Van 2008 tot 2013 speelde hij in de hoofdmacht van de Amsterdammers.

Premier League

Na zijn periode in Amsterdam ging Anita aan de slag bij het Engelse Newcastle United dat in de Premier League speelt. Daarna voetbalde hij voor Leeds United, Willem II, CSKA Sofia en RKC. Zijn laatste club was Al-Orubah in Saudi-Arabië.