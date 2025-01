Storingen bij 112-meldkamers: centralisten werkten noodgedwongen met pen en papier

De storing begon rond 20.30 uur en eindigde rond 23.00 uur. De oorzaak was een kapot onderdeel. Dat onderdeel zorgde volgens de woordvoerder van de politie in de twee weken daarvoor al vier keer eerder voor problemen. Hoe lang die storingen toen duurden, weet ze niet. "Maar dat onderdeel is nu vervangen, dus je zou er vanuit kunnen gaan dat het nu goed gaat."

Schakelen

Dinsdagavond kregen hulpverleners via hun communicatiesysteem ook informatie over technische problemen. Er waren onder meer meldingen als 'i.v.m. storing bij inzet graag schakelen' en 'spoed overschakelen naar uitwijk' te zien. De woordvoerders van de nationale politie en ambulancedienst kunnen niet zeggen hoe dat precies zit, volgens hun informatie hadden alleen de centralisten er last van.

De ambulancedienst, brandweer en politie werken in Amsterdam al ruim tien jaar samen in een gemeenschappelijke meldkamer op de Elandsgracht. Tijdens oud en nieuw had de politie landelijk ook al last van een ander soort storing, waardoor noodoproepen van agenten op straat niet doorkwamen.