Amy Pieters en SD Worx-Protime schikken na tragisch ongeval

Pieters kwam eind 2021 ten val tijdens een wegtraining, in de buurt van het Spaanse Calpe. Ze raakte bewusteloos en liep ernstig hersenletsel op. Na een operatie lag Pieters maandenlang in coma. Ze revalideerde in het Daan Theeuwes Centrum in Woerden, waar ze weer heeft leren lopen. Ze zal echter altijd zorg nodig hebben. Haar geheugen is zwaar aangetast en ze kan niet praten.

De 33-jarige Pieters stapte naar de rechter omdat ze met SD Worx-Protime geen overeenstemming over haar contract kon bereiken.