Auto eindigt via lantaarnpaal en gevel van Hoornse boekenwinkel tegen andere auto

Samen met nog twee andere medewerkers zit stagiaire Dani met een kopje thee bij te komen na een enerverend uur. "We zaten achter in het kantoor en hoorden 'boem' en daarna glasgerinkel. We dachten aan een steen, maar zagen al snel een auto op zijn kant liggen. Precies voor onze winkel. We zijn heel erg geschrokken."

Even daarvoor wilde de bestuurder afslaan naar de Johannes Poststraat, toen hij de macht over het stuur verloor. De automobilist raakte een lantaarnpaal en vloog over de kop om vervolgens ook nog de gevel van De Oase te raken. Uiteindelijk kwam de auto op zijn kant tot stilstand tegen een geparkeerde auto.

Macht over het stuur kwijt

De bestuurder is volgens de politie een oudere man uit Hoorn. Waarom de automobilist de macht over het stuur kwijt raakte, blijft gissen.

Volgens de woordvoerder van de politie kan het zijn dat het gaspedaal en de rem verkeerd zijn gebruikt. "De bestuurder was in ieder geval niet onder invloed van alcohol of drugs en er was ook geen medische aanleiding." Het rijbewijs van de man is door de politie ingevorderd en er wordt onderzoek naar de rijvaardigheid gedaan. "Een gebruikelijke procedure bij dit soort incidenten", aldus de politie.

'Plasje bloed voor de deur'

De brandweer zorgde ervoor dat de auto weer op vier banden werd gezet, daarna kon de beknelde man worden bevrijd. Het ter plaatse gekomen traumateam heeft de automobilist gecontroleerd, daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. Dani: "Hij was nog wel aanspreekbaar, maar heeft wel bloed verloren. Er ligt hier een plasje voor de deur."

De lantaarnpaal is zwaar beschadigd, net als de geparkeerde auto. Op het moment dat Dani zijn verhaal doet, wordt de auto door een bergingsteam afgevoerd. "Die auto, die kan denk ik naar de sloop. En de auto zat vol met kratten en dozen drank. Die flessen zijn ook stuk."