Ajax laat Ünüvar naar FC Twente vertrekken

De 21-jarige Ünüvar speelde in de eerste helft van dit seizoen op huurbasis voor het Spaanse Espanyol. Zijn contract bij Ajax liep tot de zomer van 2026. "Ik ben blij dat ik terug ben bij FC Twente, de club waar ik mij vorig seizoen thuis voelde", vertelt Ünüvar op de website van de club uit Enschede. "Dat ik nu een contract teken voor meerdere jaren geeft me ook een goed gevoel. Ik voel me fit. Ik wil zo snel mogelijk belangrijk zijn voor het team en met de ploeg de doelen halen voor dit seizoen."

Ajax hoeft het salaris van Ünüvar niet meer te betalen nu zijn contract is ontbonden. "Naci heeft aangegeven graag terug te keren naar Nederland en heeft het afgelopen seizoen een prettige periode gehad in Enschede", laat technisch directeur Alex Kroes van Ajax in een persbericht weten. "Door het zo met de betrokken clubs en hemzelf op te lossen, is er een situatie ontstaan waarbij alle partijen tevreden zijn. Op deze manier kan hij een goed vervolg geven aan zijn voetbalcarrière."