Al zeker 14 minderjarige meisjes in beeld in zedenzaak rond Huizer man (50)

De man zou sinds mei 2021 met verschillende meisjes tussen de 9 en 13 jaar oud contact hebben via Snapchat, een app waarmee je foto's en video's kan versturen naar je contacten. Daar deed de verdachte zich met een nepaccount voor als een minderjarige.

Via de app vroeg hij de meisjes 'seksuele handelingen' bij zichzelf te doen en seksuele poses aan te nemen. Van de video's en foto's die ze doorstuurden heeft de man kinderporno vervaardigd.

Tientallen slachtoffers

Het is niet duidelijk met hoeveel slachtoffers de man precies contact had, maar mogelijk waren het er tientallen. De 50-jarige verdachte zou volgens het Openbaar Ministerie in ieder geval in het bezit zijn van kinderporno van minstens veertien minderjarige meisjes.

Ook wordt hij ervan verdacht pornografische beelden te hebben getoond aan zeven minderjarigen. Op welke manier hij dit deed, is nog niet bekend.

De man werd begin vorig jaar opgepakt, nadat ouders van een van de slachtoffers aangifte hadden gedaan. Sindsdien zit hij vast. Hij heeft vooralsnog alle feiten bekend en zegt zich voor zijn acties te schamen.

Onderzoek

Het openbaar ministerie doet nog onderzoek naar de zaak. De komende tijd gaan ze een zogenoemd 'triple onderzoek' bij hem laten uitvoeren: daarmee wordt hij onderzocht door een psychiater, een psycholoog en een milieurapporteur. Die laatste kijkt naar de achtergrond en het verloop van het leven van de verdachte.

Justitie hoopt dat de man kort na de volgende zitting half april, inhoudelijk voor de rechter kan komen.