Vrachtschip verliest grote tandwielen van ruim 5 meter in zee ten westen van Texel

Hoewel de objecten geen gevaarlijke stoffen bevatten, wordt er alsnog een plan bedacht om het uit zee te krijgen. "Rijkswaterstaat gaat onderzoeken of het geborgen kan worden", vertelt Edwin Granneman. Vooral de visserij kan hinder ervaren. "Vissersschepen kunnen met de netten achter de voorwerpen blijven hangen."

De kustwacht heeft niet het idee dat er nog meer voorwerpen in de zee zullen liggen. Dit door de uitgebreide scan die is uitgevoerd in het betreffende gebied.