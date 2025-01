Etalages aan diggelen na dollemansrit door Aalsmeer: inzittenden opgepakt

Het gaat om een 20-jarige vrouw en een 39-jarige man, vertelt een politiewoordvoerder aan NH. Ze reden door het centrum van Aalsmeer toen het flink misging. Nadat de auto in de Dorpsstraat een lantaarnpaal omver had gereden, werden ook nog twee winkelpanden in de straat geramd.

Copyshop en kapsalon

Eén daarvan is de oude winkel van copyshop Total Copy Service, dat een tijdje geleden verhuisd is naar de nabijgelegen Zijdstraat. Op foto's is te zien dat de gevel is beschadigd en er tijdelijk een houten plaat voor de etalage is geplaatst.

Het pand staat op de nominatie om te worden gesloopt, vertelt de eigenaar van de copyshop aan NH. Volgens hem wordt het pand momenteel niet gebruikt als winkel en woont er niemand boven de bedrijfsruimte.

Het tweede pand is een kapsalon, waar ook enkele ruiten van de etalage aan diggelen gingen. "Het moet met flinke vaart zijn gegaan", vertelt de eigenaar van de copyshop, "want er is ook zo'n fietsenrek omvergereden."