Automobilist die echtpaar met 90 km/u ramde, vindt dat hij geen straf verdient

Dat ongeluk gebeurde 7 januari vorig jaar. K. komt die dag van een vriend als hij op de Achterberglaan achter het echtpaar rijdt. Ook zij zijn onderweg voor een bezoekje aan vrienden, maar komen daar uiteindelijk niet aan.

Als ze rechtsaf willen slaan, rijdt K. ze van achter hard aan. De vrouw loopt ernstig hersenletsel op, waar ze nog steeds last van heeft. Ze kampt met vermoeidheid, hoofdpijn en vergeetachtigheid. "Ze is nog steeds niet de oude en ik denk niet dat het beter gaat worden dan dit", vertelt haar man.

'Nog dagelijks mee geconfronteerd'

Hij is met hun dochter bij de zitting aanwezig. Zijn vrouw vond dat te moeilijk. Vader en dochter willen niet met hun naam in de media, maar vertellen aan NH dat het ongeluk grote impact heeft op hun leven. "We worden er nog dagelijks mee geconfronteerd", verwijst de man naar de gezondheid van zijn vrouw.

Uit bloedonderzoek blijkt dat K. de uren voor het ongeluk niet had gedronken of drugs had gebruikt. Wel vertoonde hij vlak erna vreemd gedrag. Zo sprong hij door de achterruit van de auto die hij aanreed en gedroeg hij zich zo agressief tegenover aanwezige agenten dat zij hem moesten kalmeren met slaapmedicatie.

Vage herinneringen

De rechtbank wil graag van K. weten waarom hij zich zo gedroeg, maar krijgt daar geen antwoord op. "Ik heb er zelf alleen hele vage herinneringen aan. Dat ik op de grond lag en toen werd ik twee dagen later wakker in het ziekenhuis", verklaart hij.

Daarom vindt hij ook dat de rechter hem geen straf zou moeten opleggen. "Dat zou ik raar vinden. Het is dan één woord tegen iemand die niks meer weet." Zijn advocaat bepleit dat de man mogelijk een psychose heeft gehad, omdat hij daar in het verleden ook last van had, maar dat denkt K. zelf niet. "Dat gebeurde alleen toen ik nog blowde."