"Voetganger weer op één": D66 wil autovrije Haarlemse winkelstraat

Het plan dat verantwoordelijk wethouder Robert Berkhout in samenspraak met de ondernemers en omwonenden heeft opgesteld, wordt volgende week donderdag besproken in de raadscommissie. "In Haarlem hebben we de voetganger op één gezet, de fiets op twee, het openbaar vervoer op drie en dan pas de auto op vier. We moeten praten over de vraag of die auto hier nog wel past."

"Dan kun je echt een hele mooie groene straat maken, met leuke horeca, waar het aantrekkelijk is om te verblijven. We staan nu in het Julianapark. Het groen wordt door een haag gescheiden van de winkelstraat. Haal die bosjes weg en betrek het park bij de straat. Dan wordt het veel meer open en aantrekkelijk."

Winkelaanbod verandert snel

Het winkelaanbod in de Generaal Cronjéstraat is de afgelopen jaren snel veranderd. Het verloop is groot. Veel nieuwkomers zijn afhaal- en bezorgrestaurants, massagesalons en telefoonwinkels. Veel Haarlemmers vinden dat de kwaliteit van het aanbod daarmee achteruit gaat.

Dimitry van den Berg herkent dat wel. "Ik heb hier twaalf jaar in de buurt gewoond. Het is geen goede ontwikkeling, maar je ziet het in het hele land. Veel fysieke winkels hebben het zwaar. Het wordt steeds moeilijker om voldoende omzet te draaien om de huur te betalen. Maar ik denk echt dat met onze plannen er straks meer mensen naar deze straat komen. En dan komen er ook weer winkels van hogere kwaliteit terug."