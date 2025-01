Slachtoffer dodelijk ongeluk Egmond aan den Hoef is 67-jarige man uit gemeente Bergen

Het ongeluk gebeurde gistermiddag rond 14.15 uur aan de Heilooër Zeeweg in Egmond aan den Hoef. Vlak voor de kruising met de Hoeverweg stak de fietser over, en kwam daarbij in botsing met een auto. Hoe dat kon gebeuren en of de mist ermee te maken had, is nog niet duidelijk. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De bestuurder van de auto is een 45-jarige man uit Haarlem. Hij werd na het ongeluk aangehouden, wat gebruikelijk is bij ernstige aanrijdingen.

Het onderzoek mag hij in vrijheid afwachten. "Voor beide families is nazorg en een familieagent geregeld", laat een politiewoordvoerder weten.