Aantal WW-uitkeringen in regio Amsterdam groeit harder dan in rest van het land

In december 2024 werden er in Amsterdam en omliggende gemeenten in totaal 16.466 werkloosheidsuitkeringen verstrekt. Veruit de meesten daarvan, 11.243, verstrekte het UWV aan inwoners van de gemeente Amsterdam. Dat is 10,5 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. In heel Nederland was er in diezelfde periode sprake van een stijging van 8,7 procent.

Overstapberoepen

In november 2022 stond het aantal WW-uitkeringen, met 12.774 in totaal, op de laagste stand sinds tien jaar. Sindsdien is er sprake van een langzame stijging.

Zo'n 20 procent van de uitkeringen wordt verstrekt aan mensen uit de bedrijfseconomische en administratieve sector. Het gaat dan bijvoorbeeld om secretarieel medewerkers, waarvoor minder vacatures beschikbaar zijn. Het UWV raadt deze groep aan om te kijken naar zogeheten 'overstapberoepen': verwante banen die kansrijker zijn, zoals personeelsplanners of commercieel medewerkers.

Groot Amsterdam

Het UWV onderzoekt de situatie rondom werk en uitkeringen in 25 zogeheten arbeidsmarktregio's. Behalve Amsterdam bestaat de regio Groot Amsterdam uit de Noord-Hollandse gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Haarlemmerliede, Spaarnwoude en Uithoorn. Ook De Ronde Venen in Utrecht hoort bij Groot Amsterdam.