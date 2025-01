Frank Martin, de wereldberoemde Zwitserse componist die neerstreek in Noord-Holland

Kenners noemen Martin een van de belangrijkste componisten van de 20e eeuw. Ze roemen zijn veelzijdigheid: hij schreef onder andere voor koren, kamerorkest, solostem en minder geijkte instrumenten als saxofoon, trombone of altviool.

In de documentaire, gemaakt vijftig jaar na zijn overlijden, wordt zijn leven gereconstrueerd door middel van gesprekken met zijn kinderen, beschouwingen van musici over zijn werk en oude opnamen, waarin Martin zelf aan het woord is.

Nederlandse echtgenote

Het huwelijkse leven van Martin gaat niet over rozen. Zijn eerste huwelijk verloopt heel stroef en eindigt al snel in een scheiding. Als hij opnieuw trouwt, is de relatie wél heel goed, maar dit keer slaat het noodlot toe: zijn vrouw sterft plotseling. Een verdrietige periode volgt, tot er iets liefdevols ontstaat tussen hem en een leerlinge op het conservatorium in Genève waar hij lesgeeft. Die leerlinge is de Nederlandse Maria Boeke. Hoewel ze 25 jaar in leeftijd schelen, komt het tot een huwelijk dat de rest van zijn leven zal duren.

Na de Tweede Wereldoorlog verhuizen ze van Zwitserland, via een kort verblijf in Bergen, naar Amsterdam, waar ze tien jaar wonen aan de Prinsengracht, samen met hun twee kinderen en de drie dochters uit zijn huwelijk daarvoor.

