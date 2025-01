Blijdschap in wielerland: Sportpaleis Alkmaar krijgt grote beurt

In plaats van nieuwbouw is het voorstel het Sportpaleis volledig op te knappen. Dat betekent wel dat de baan in ieder geval één seizoen dicht moet. Hoelang precies nodig is, is nog niet duidelijk. De afdeling sport van het Talland College gaat ook haar intrek nemen in het Sportpaleis.

"Als het plan erdoor is, willen we voor de verbouwing graag onze input en ervaringen delen. Als oud-wielrenners hebben we daar zodanig veel verstand van dat we daar goed over kunnen meedenken", vindt Terpstra.

Nog even spannend

Over het voorstel neemt de gemeenteraad op 27 februari een besluit. "In de basis ziet het er goed uit. Buiten de coalitie zien wij ook dat er steun is voor dit plan. Alleen gaat de raad over veel meer investeringen, dus het blijft nog even spannend", aldus Stoop.