112-blog | Auto rijdt tegen gevel van boekwinkel • Scooter rijdt in op politieagent

15.02 uur

De man die verdacht wordt van het veroorzaken van een explosie bij het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk is een 37-jarige man uit Beverwijk, laat de politie weten aan NH. In de nacht van zaterdag op zondag ging er een vuurwerkbom af bij de goedereningang van het ziekenhuis.

Medewerkers die aanwezig waren, reageerden snel en konden de brand zelf blussen. Hoewel er rook in het gebouw was, raakte niemand gewond en hoefde het ziekenhuis niet te worden ontruimd. Het was de derde explosie in een paar maanden tijd.

Voor de eerdere explosies (in november) is nog geen verdachte aangehouden. Daarvan deelde de politie onderstaande beelden.