112-blog | 67-jarige man overleden bij dodelijk verkeersongeluk • Politie zoekt dader na overval in supermarkt

06.28 uur

Een schoorsteen van een woning aan de Kerkstraat in Aalsmeer stond in de nacht van woensdag op donderdag in brand. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen en waarschuwde omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden, vanwege de rookontwikkeling.

Een uur later was de brand geblust. De brandweer was wel wat langer bezig om sloopwerkzaamheden te verrichten op het dak van het huis. Twee bewoners zijn door het ambulancepersoneel gecontroleerd voor eventuele rookinhalatie, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.