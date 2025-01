Echt stevige maatregelen tegen overtoerisme vooruitgeschoven: "Eerst kijken wat gaande is"

"Wat in die brief staat maakt de binnenstad alleen maar een beetje leefbaarder. De sensatietoerist moet je niet willen hebben. Waarom pakken we dat niet aan?", zei Dingeman Coumou van Wijkcentrum d'Oude Stadt. "Er zijn overleggen. Dat gaat over allerlei praktische maatregelen in de buurt. Dat is prima. Waar ik alleen voor pleit: er moet alleen een dam opgeworpen tegen de toenemende stroom van toeristen."

Coumou pleit voor het invoeren van het i-criterium voor de coffeeshops in de stad. Als het college daartoe besluit, dan mogen toeristen geen wiet en hasj meer kopen. Een ander idee: het sluiten van de ramen van de prostitutie op de Wallen.

Overschreden

Michel van Wijk, van het netwerk 'Bewoners Amsterdam' zei dat de commissie het 'niet durft' te hebben over de zogeheten verordening 'Toerisme in balans', waarin staat opgenomen dat het maximum aantal overnachtingen per jaar 20 miljoen is. De gemeente is verplicht maatregelen te nemen als dit aantal wordt overschreden.

Van Wijk kreeg tijdens het debat grotendeels gelijk. Coalitiepartijen spraken bijvoorbeeld niet over het i-criterium: een politiek gevoelig onderwerp. En de toeristenbelasting nog verder verhogen? Uit een eerder onderzoek in opdracht van de gemeente bleek dat bij een verdrievoudiging van de toeristenbelasting het aantal jaarlijkse toeristische overnachtingen zou dalen tot het niveau van 20 miljoen per jaar. PvdA, GroenLinks en D66 zeiden er in hun eigen inbreng niks over.