Brand in woning in Noord, bewoner naar ziekenhuis

Het lijkt er volgens omstanders op dat de brand in de keuken ontstond. Buren zouden rond 21.20 uur de brandweer hebben gebeld. Die kwam met meerdere brandweerwagens ter plaatse.

De bewoner stond voordat de brandweer de straat in kwam rijden al buiten op straat. Hij is zelf de ambulance in gelopen en moest mee omdat hij waarschijnlijk rook heeft ingeademd.