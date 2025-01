Waarom heeft Amsterdam niet écht een succesvolle lokale partij?

Volgens de oud-partijleider van Red Amsterdam heeft dat te maken met de Amsterdamse mentaliteit: "Veel Amsterdammers zien Amsterdam als het centrum van de wereld en vinden wat er buiten Amsterdam gebeurt minder belangrijk. Het is voor veel mensen daarom heel logisch dat ze door landelijke partijen worden vertegenwoordigd."

Mokum Mobiel

Naast Red Amsterdam en Leefbaar Amsterdam werd in 1993 bijvoorbeeld Mokum Mobiel opgericht. De naam zegt het al: hun belangrijkste thema was autobezit. Nog iets korter geleden hadden we Wil van Soest in de bankjes op de Stopera met haar ouderenpartij.

Dat lokale partijen in grote steden als Den Haag en Rotterdam er wél in slagen om groot te worden, komt doordat die steden anders in elkaar zitten, legt Evans-Knaup uit. "In Amsterdam heb je een betere vermenging (van bewoners, red.) dan in Den Haag of Rotterdam. Rotterdam-Zuid heeft heel andere problematiek dan de noordkant van de rivier. Daar zie je dat lokale partijen opkomen om problemen op dat soort plekken aan te pakken."