Vrachtwagen veroorzaakt ravage op brug over Ringvaart: auto's en glazen wand aan gort

Een politiewoordvoerder meldt dat de omgeving ruim is afgezet voor onderzoek. Daaronder ook de Amsterdamsebaan (Haarlemmermeer) en de Ookmeerweg (Amsterdam). Waarom de chauffeur de macht over het stuur is verloren, is niet bekend.

De woordvoerder vertelt dat meerdere mensen worden nagekeken door ambulancepersoneel. Het is nog onduidelijk of er ook mensen ernstigere verwondingen hebben opgelopen.

Beschadigde auto's

Op een foto van de nasleep van het ongeluk zijn meerdere beschadigde auto's te zien die door de vrachtwagen zijn geraakt.