Gemeente in beroep tegen provincie na weigeren vergunning windmolens Noorder IJplas

Pels zegt het te betreuren dat het nodig is om deze stap te nemen. "Deze windmolens zijn keihard nodig om de klimaatcrisis te bestrijden, zoals als stad én provincie hebben afgesproken. De energiecoöperatie die hier al vele jaren en vrijwilligersuren in heeft gestopt verdient daarnaast duidelijkheid, en ook toekomstige initiatieven moeten weten dat ze geen speelbal van de politiek worden."

Volgens de wethouder is het weigeren van de vergunning 'onvoldoende onderbouwd en gemotiveerd'. Het beroep van de gemeente zou voor duidelijkheid kunnen zorgen over de rol en verantwoordelijkheid van de betrokken partijen bij windenergieprojecten, vooral die van de provincie. Pels hoopt zo te voorkomen dat toekomstige projecten vertraging oplopen door 'onvoorspelbare besluitvorming' of dat initiatiefnemers bij voorbaat afhaken.

Als het aan Pels ligt, komen er drie windmolens bij de Noorder IJplas. Verschillende omwonenden protesteerden daar de afgelopen jaren tegen. Ze hinden onder meer spandoeken op en vierden het besluit van de Provinciale Staten om tegen de komst van de windmolens te stemmen met champagne.