Verdachte van explosie Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk aangehouden

De politie laat in ons opsporingsprogramma Bureau NH weten dat er een verdachte is aangehouden voor de aanslag van afgelopen weekend bij het ziekenhuis. Het gaat om een man, meer details van de verdachte wil de politie in verband met het onderzoek nog niet delen. Hij wordt vooralsnog niet verdacht van de explosies van afgelopen november.

In de aflevering van Bureau NH van vandaag worden beveiligingsbeelden getoond van de eerdere aanslagen in november vorig jaar.

Drie aanslagen achter elkaar

Bij het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk hebben zich in korte tijd drie explosies voorgedaan, waarvan de laatste dus afgelopen weekend. De eerdere incidenten vonden plaats op 25 en 26 november vorig jaar, beide bij de eerste hulp. Bij één van die explosies ontstond brand in de draaideur.

In de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 januari rond 03.00 uur vond een nieuwe explosie plaats bij de goedereningang aan de Akerendamlaan. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis ging het weer om een vuurwerkbom.

Medewerkers die aanwezig waren, reageerden snel en konden de brand zelf blussen. Hoewel er rook in het gebouw was, raakte niemand gewond en hoefde het ziekenhuis niet te worden ontruimd. De betrokken medewerkers werden medisch gecontroleerd en moesten vervolgens weer aan het werk. "Het is echt heel heftig. Maar we moeten ook de schouders eronder en door."