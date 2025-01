Fietser overleden na aanrijding in Egmond aan den Hoef

Het ongeluk gebeurde aan de Heilooër Zeeweg in Egmond aan den Hoef, vanmiddag rond 14.15 uur. Volgens een woordvoerder van de politie kwam de fietser in botsing met een auto. Hoe dat precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk.

Details over het slachtoffer wil de politie nog niet delen. De bestuurder van de auto is aangehouden, zoals gebruikelijk bij ernstige aanrijdingen.