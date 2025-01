Nog veel vragen rondom moord bij Hilversums sportpark Crailoo, verdachte (19) langer vast

Op 14 oktober, net voor 17.30 uur 's middags, werden bij sportpark Crailoo in Hilversum meerdere schoten gehoord. Al snel werd duidelijk dat het om een schietpartij op een afgelegen weg naast voetbalclub FC Hilversum ging. Een 21-jarige Amsterdamse rapper was daar in een auto met zijn vriendin aan het 'chillen', toen er plotseling op hem geschoten werd.

Volgens de officier van justitie werd de jongen 'doorzeefd met kogels'. Hij overleed ter plekke. Nog geen 24 uur later wordt een verdachte aangehouden: een 19-jarige Hilversummer. Hij wordt verdacht van moord op de Amsterdammer en poging tot doodslag op zijn vriendin, die vlak naast hem zat tijdens de schietpartij.

Volgens een getuigenverklaring van de vriendin zou de Hilversummer de bijnaam 'wietpiet' hebben, vanwege zijn lokale softdrugshandel. Hierom werd al gauw aangenomen dat het om een liquidatie in het criminele circuit zou gaan.

Ripdeal

Toch zijn er nog altijd veel vragen rondom deze moord. Vandaag, tijdens een eerste zitting bij de rechtbank in Lelystad, dat er twee weken voor het dodelijke incident er een 'ripdeal' zou hebben plaatsgevonden tussen de verdachte en het slachtoffer, aldus het OM. De Amsterdammer zou een (kleine) hoeveelheid drugs hebben gestolen van de Hilversummer.

Maar het is nog de vraag of dit daadwerkelijk de aanleiding was voor de moord. Volgens De Gooi- en Eemlander werd de verdachte al langer gepest en hadden bekenden van hem 'nooit verwacht dat hij tot zoiets in staat zou zijn'. Hij zou bekend staan als een welgemanierde jongen. Het is niet duidelijk of het slachtoffer iets met deze pesterijen te maken had.

Geen verklaring

Volgens de officier van justitie is het onderzoek naar het 'waarom' nog in volle gang. Dit wordt wel bemoeilijkt doordat de verdachte nog geen verklaring heeft willen geven. Ook was de Hilversummer vandaag niet aanwezig bij de rechtbank. Het is niet duidelijk waarom hij er niet was.

Wel benadrukt de officier vandaag tijdens de zitting dat het hoe dan ook heel erg is wat er is gebeurd. Ze richt zich tot de volle zaal met nabestaanden. "Het is het ergste wat je als ouder kan overkomen, een kind verliezen. Hij was pas 21 jaar oud en woonde nog bij zijn ouders."

Stoornis

Ook de advocaat van de verdachte ziet in dat het een 'ontzettend trieste zaak is'. "Dat beseffen wij ons als verdediging ook." Volgens advocaat zou de jongen wel de 'nodige stoornissen hebben' en kreeg hij altijd veel begeleiding van jeugdinstanties. "Het is een kwetsbare jongen".

Het verzoek vanuit de advocaat is dan ook om de 19-jarige Hilversummer te laten berechten via het jeugdstrafrecht. Daarmee vallen de straffen vaak lager uit dan bij het volwassenenstrafrecht. Het jeugdrecht geldt voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar, maar in sommige uitzonderlijke gevallen wordt het toegepast op jongeren die ouder zijn.

Of bij de Hilversummer ook het jeugdrecht moet worden gehanteerd wordt nu uitgezocht. Ook laat het Openbaar Ministerie de verdachte nog psychologisch onderzoeken. Voorlopig blijft hij nog vastzitten. De zaak gaat op 9 april verder.