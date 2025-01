Nieuwe prefabwijk in Heemskerk klaar in recordtijd van 6 maanden

Half Heemskerk kon via tribunes meekijken met het bouwspektakel. De woningen konden zo snel worden neergezet omdat ze geprefabriceerd werden in de huizenfabriek van het bedrijf Morgen Wonen in Rijssen in Twente. Vervolgens zijn de onderdelen in september met diepladers naar de bouwlocatie vervoerd. Daar werden ze met een kraan en veel vernuft in elkaar gezet. Sindsdien wordt er hard gewerkt aan de afwerking van de huizen, zodat alles in de loop van februari kan worden opgeleverd.