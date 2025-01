Amsterdamse Nieuwmarktbuurt rouwt om overleden caissière Karin (66): "Icoon én een mopperkont"

Sinds dinsdag is er een gedenkplekje in de Albert Heijn ingericht met een condoleanceboek. Aan de lopende band wordt er in het boek geschreven. Van lange persoonlijke verhalen, tot korte berichtjes. "Ik schrijf erin dat het stil is hier zonder haar", zegt een klant die Karin al ongeveer veertig jaar zag. "Je merkt het echt. Het is te stil."

Een lieve vrouw met een gebruiksaanwijzing

Karin had het hart op de goede plek, zeggen meerdere klanten van de supermarkt, "maar ze had wel een gebruiksaanwijzing." "Ze was een aparte, en kon ook lekker mopperen", zegt iemand over de kassière. "Je wist soms niet goed of ze boos was, chagrijnig of toch lief. Hoe dan ook, we gaan haar missen." "Het is een groot gemis", zegt een ander. "Niet alleen voor de winkel, maar ook voor de buurt."