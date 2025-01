Baasje vermiste kat Appa radeloos: wie haalt posters steeds weg?

Chaymae verspreidde een bericht over de vermissing van Appa op social media en Nextdoor, ze zocht contact met dierenasiels, dierenartsen, de politie en handhaving en verspreidde meer dan honderd flyers.

Vrouw gefilmd

Een deel vond ze tot haar grote verbazing dus verscheurd in een prullenbak terug. "We vragen ons af waarom iemand onze flyers weghaalt en hopen op hulp of tips. Appa is niet zomaar een kat voor ons, hij is familie."

Chaymae overweegt nu om aangifte te doen. Het zusje van een vriendin filmde vanmiddag hoe een vrouw een van de flyers van een lantaarnpaal trok en in de prullenbak gooide, maar wie deze vrouw is en of zij dat vaker doet, is niet bekend.