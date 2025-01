Amstelveense Merel ziet vanaf haar balkon in Los Angeles de branden: "De tassen staan klaar"

Opgeven

Hoewel haar ex dichtbij de branden woont, heeft Merel hier wel even rust. "Bij mij thuis zag ik constant explosies en stond er twee straten verderop een huis in brand. Het helpt heel veel als je niet steeds naar de lucht en de branden hoeft te kijken." Twee dagen later, op donderdagavond, gaat ze terug naar huis. Ze heeft even hoop, maar de situatie wordt er niet beter op.

Ondertussen in Nederland maakt Merels moeder zich zorgen, aldus Merel. "Mama checkt vooral of ik oké ben en of ik moet evacueren. En (ouders van) vrienden appen me, wat ontzettend lief is."

Aan blijven in Los Angeles twijfelt Merel geen seconde. "Nee, dit is mijn thuis. Nu vertrekken is 'giving up on people'. Het is heel verdrietig, maar momenteel focus ik me op het donatiecentrum en probeer ik er te zijn voor de mensen."

Het einde is voorlopig nog niet in zicht, de voorspelling is dat het de komende dagen nog harder gaat waaien. "Vannacht gaat het heel spannend zijn, maar ik ben wakker en de tassen staan klaar."