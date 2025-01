Jenny schrijft kinderboek om de dood bespreekbaar te maken

Het idee voor een boek ontstaat wanneer haar vader overlijdt aan longkanker. Jenny zoekt een manier om haar nichtje van 2,5 jaar oud uit te leggen wat er is gebeurd. De 43-jarige uit Middenbeemster komt veel boeken tegen, maar weinig die de juiste woorden bevatten. Ze denkt bij zichzelf: "Ik wil het nog wel eens zelf gaan doen, want ik vind het een gemis."

Boek om de dood aan eigen kinderen uit te leggen

Het idee blijft liggen. Zeven jaar later overlijdt haar moeder. Jenny loopt tegen hetzelfde probleem aan als destijds, wanneer ze de situatie aan haar kinderen wil uitleggen. "Verdorie, waarom heb ik het niet gedaan?", vraagt ze zichzelf af als ze weer geen boek kan vinden dat aansluit bij haar wensen op dat moment.

Toch duurt het nog jaren voordat het boekje daadwerkelijk verschijnt. "Dat was heel erg bijzonder", vertelt Jenny enthousiast. "Bij de proefdruk leek het wel Kerst. Het is een soort kerstcadeau dat ik niet had verwacht." Net voor de jaarwisseling komt haar droom eindelijk uit. "Het was ook wel heel emotioneel. De aanleiding is niet heel mooi, maar zonder dat had ik het niet kunnen maken."

Van slecht nieuws tot de dood

In het kinderboek verliest Jane haar oma aan een ziekte. Samen doorlopen ze de stappen, van het nieuws dat oma ziek is tot aan de uitvaart. Het verhaal eindigt bij opa, waar Jane een kopje thee drinkt. Jenny merkt dat kinderen veel vragen hebben, ook over wat er gebeurt na de dood. In haar boek legt ze uit dat het 'oké is om niet te weten wat er gebeurt en dat iedereen in iets anders gelooft en daar op zijn eigen manier mee omgaat.'

