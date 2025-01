DNA 20-jarige Amsterdammer gevonden na plofkraak Amstelveen, OM eist zes jaar cel

Bewoners van de Van der Hooplaan zaten in de nacht van 29 op 30 december na een harde knal rechtop in hun bed, vertelden ze destijds aan NH. Boven de geldautomaat die het doelwit van de plofkraak was, bevinden zich woningen. Er werd niks buitgemaakt, maar was wel veel schade aan onder andere een winkelpand.

Een week eerder - op 24 december - werd het DNA van de man gevonden op een veiligheidsbril in de buurt van een plofkraak in Amsterdam-Osdorp. Op videobeelden van de plofkraak was een persoon te zien die eenzelfde bril droeg. Ook in Osdorp werd geen geld gestolen, maar was de materiële schade groot.

Man droeg al enkelband

"Het OM vindt het zeer uitzonderlijk dat er bij twee plofkraken, die zo kort na elkaar plaatsvonden, twee voorwerpen zijn aangetroffen waarop het DNA van de verdachte aanwezig is. In beide gevallen kon de verdachte volgens het OM geen een plausibele verklaring geven", schrijft het OM in een persbericht.

De man droeg tijdens beide plofkraken een enkelband. De gegevens van dat apparaat laten zien dat de man die avonden niet thuis was. Het OM twijfelt er dan ook niet aan dat de man een aandeel had in de plofkraken.

Hij wordt naast de plofkraken ook verdacht van de diefstal van twee motoren. De Amsterdammer woont met zijn broertje bij zijn moeder. Bij hem thuis werd ook een explosief gevonden.