Van Telstar-fan tot bobo: "Ik heb een enorme achtergrond bij de club"

Tot afgelopen zomer maakte Prins deel uit van het bestuur van de Stichting Pro Telstar, waarin de negen aandeelhouders van de club zitten. Deze stichting is in 2008 opgericht om hielp de club daarmee bij het voortbestaan.

"De stichting heeft onlangs aangegeven dat Telstar een nieuw bestuursmodel moet invoeren, in de vorm van een 'one tier board'. Bij zo'n structuur vormen bestuurders en toezichthouders één orgaan. De lijnen worden korter en het bestuur wordt slagvaardiger."

Momenteel opereren de RvC, directeur Annokkée en de aandeelhouders in gezamenlijk verband. De algemeen directeur wordt straks gecontroleerd door vier toezichthouders: twee aandeelhouders en twee onafhankelijke leden. "Lex en ik moeten de taken en verantwoordelijkheden duidelijk vastleggen in een matrix. Aandeelhouders moeten niet de rol van de algemeen directeur overnemen." Zo ging het bijvoorbeeld mis bij FC Volendam.

Komende zomer nieuw bestuur

Het nieuwe bestuur van Telstar moet komende zomer operationeel zijn. "Dat zou kunnen, maar de aandeelhouders beslissen", zegt Prins over zijn mogelijke rol in dat nieuwe bestuur. "De kans is wel groot, want Lex en ik werken eraan. Het belangrijkste is dat mensen goed met elkaar kunnen communiceren."

De tweekoppige RvC heeft het voorlopig erg druk met onder meer maandelijks overleg met Annokkée. "Er zijn negen vaste agendapunten, zoals financiën, spelers en het stadion. Daarnaast werken Lex en ik aan het 'one tier board' en overleggen we met de KNVB over onze licentie."