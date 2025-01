Stadsbestuur trekt 250.000 euro uit voor kwetsbare ongedocumenteerden

Naar schatting leven er zo'n 15.000 ongedocumenteerden in de stad. Volgens wethouder Rutger Groot Wassink bevinden zij zich vaak in kwetsbare situaties. "Doordat deze groep minder makkelijk toegang heeft tot basale voorzieningen zoals voedselhulp en medische hulp", legt de wethouder uit.

Het geld is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de gemeente, het Rode Kruis, Human Aid Now, Haella Stichting en het Kansfonds. Met het extra geld hoopt de gemeente dat de groep ongedocumenteerden 'gezond en veilig' in de stad kunnen wonen. "Het is belangrijk om extra te investeren in deze groep zodat zij stappen kunnen zetten naar een stabiel bestaan."